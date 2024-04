La FeralpiSalò deve scardinare l’ostico Cittadella

Enrico Passerini

La compagine verdeblù è quella che ha pareggiato meno in tutta la serie B, 7 volte, come il Como ed il Venezia

Zaffaroni, allenatore della FeralpiSalò

Se non si può vincere, bisogna evitare di perdere. Un mantra spesso utilizzato quando si parla di calcio, ma che evidentemente non è mai entrato con decisione nella testa dei giocatori della FeralpiSalò, squadra che ha vinto lo stesso numero di partite (8) di Modena e Reggiana e che ha segnato di più (40 gol contro 37 dei canarini e 34 dei granata; più in generale ottavo attacco della categoria), ma che vive una situazione di classifica molto più complicata. Quanto manca... A fare la differenza,