La FeralpiSalò chiede punti alla Sampdoria dei bresciani

Squadre in campo alle 14 al Garilli di Piacenza: sfida che pesa dopo il ko della Ternana. Pilati titolare in difesa, e c’è anche l’ipotesi Letizia

Gaetano Letizia (sulla destra): la sua esperienza è fondamentale per la FeralpiSalò - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Con la zona play out nel mirino, la FeralpiSalò chiude oggi la serie di tre gare in otto giorni ospitando alle 16.15 al Garilli di Piacenza la Sampdoria. La vittoria del Parma a Terni, infatti, lascia gli umbri al quint’ultimo posto con 29 punti e regala possibilità alle inseguitrici. All’Ascoli, innanzitutto, perché i marchigiani hanno 27 punti ed in caso di successo nella sfida interna contro la Reggiana occuperebbero la posizione migliore nell’eventuale play out. Lo Spezia, che è terz’ultimo