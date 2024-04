La FeralpiSalò chiede al Como punti per tener viva la speranza salvezza

Testacoda alle 14 al Garilli: i salodiani penultimi ricevono i lariani secondi. Zaffaroni perde per squalifica Ceppitelli: al suo posto spazio a Pilati

3 ' di lettura

Alessandro Pilati: toccherà a lui sostituire lo squalificato Ceppitelli - © www.giornaledibrescia.it

È sfida tra la penultima e la seconda della classifica, l’odierno FeralpiSalò-Como in programma al Garilli di Piacenza alle 14. Ma, curiosamente, è anche un match che vede a confronto chi - al momento - sta facendo peggio solo della Cremonese (che ha totalizzato sei vittorie e due pareggi; quattro vittorie ed un pareggio per le due odierne avversarie, con un ko per i salodiani e due per i comaschi) nei derby lombardi, che chiamano in causa un quarto delle squadre di serie B. E se la Feralpi rius