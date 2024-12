La FeralpiSalò cerca i tre punti sul campo della Pro Vercelli: la diretta

Alle 15 la FeralpiSalò affronta la Pro Vercelli in trasferta allo stadio Silvio Piola nella penultima gara del girone di andata, con l’obiettivo di consolidare il terzo posto. Una gara facile nella teoria, complicata nella pratica: i gardesani hanno infatti esattamente il doppio dei punti dei piemontesi (32 contro 16) ma non possono sottovalutarli per vari motivi.

In primis perché gli avversari odierni hanno appena cambiato allenatore (Marco Banchini ha preso il posto di Paolo Cannavaro) e nella prima sfida del nuovo corso hanno disputato un’ottima partita contro la Pro Patria. In secondo luogo perché la Pro Vercelli è maggiormente abituata a giocare sul sintetico e perché in trasferta i leoni del Garda hanno ottenuto solamente 9 dei 32 punti totali. Infine perché la FeralpiSalò è reduce da un 1-1 interno con l’Alcione Milano (vantaggio ospite di Marconi e pareggio su rigore trasformato da Di Molfetta) nel quale non è apparsa brillantissima.

La gara

«Devo capire se quel match sia stato il segnale di un primo cedimento – ha dichiarato il tecnico Aimo Diana –; infatti ho visto la squadra più sporca e meno precisa. Il match è complicato e mi aspetto una bella risposta da parte dei miei ragazzi». Capitolo formazione: tra i verdeblù assenti lo squalificato Pilati e gli infortunati Cabianca, Giudici, Brambilla e Balestrero. Rientra invece Maistrello. Il pericolo numero uno è Comi: l’attaccante della Pro Vercelli ha realizzato infatti 8 delle 12 reti totali della squadra. A Pasini e soci il compito di imbrigliarlo per evitare guai.