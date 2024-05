La FeralpiSalò cerca a Venezia il blitz d’obbligo per i play out

I verdeblù hanno soltanto un risultato a disposizione. Ma devono anche sperare che chi sta sopra non vinca

A Piacenza finì 2-2 con la doppietta di Compagnon - © www.giornaledibrescia.it

Vincere. Poi sperare. Nella penultima giornata del campionato di serie B la FeralpiSalò è attesa oggi (ore 15) al Penzo di Venezia, campo sul quale in serie C ha ottenuto una vittoria (1-0, gol di Magli) ed ha subìto due sconfitte, dall’unica squadra che a due giornate dalla fine può ancora contendere al Como la promozione diretta in serie A. I verdeblù, però, non possono far alcun calcolo ed hanno nel successo (risultato che nel momento in cui scriviamo i principali bookmakers quotano fra 6,50