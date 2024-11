Juve Stabia-Brescia: le pagelle delle rondinelle

Occasione sprecata: i giudizi migliori vanno ai due centrali, male l’attacco. E il centrocampo soffre ancora

3 ' di lettura

Gara difficile per Borrelli: il digiuno prosegue - Foto New Reporter Maffia © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia spreca una grande occasione con la Juve Stabia: in superiorità numerica per ottanta minuti, la squadra di Maran non va oltre lo 0-0 al Menti di Castellammare. Di seguito le pagelle delle rondinelle. 6 – Luca Lezzerini Non è stata una partita per portieri, perlopiù inoperosi. Si è dovuto limitare a mantenere dritte le antenne e lo ha fatto. Teoricamente potrebbe essere anche un senza voto. Brescia, che spreco: 0-0 a Castellammare con l’uomo in più per 80’ 5.5 – Lorenzo Dickmann Sta man