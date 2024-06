Javorcic gioca Croazia-Italia: «Esperienza contro freschezza, molto passa da qui»

Per il tecnico croato ex Brescia sarà «una sorta di ottavo di finale anticipato», dall’esito «imprevedibile, visto che la posta in palio è altissima»

3 ' di lettura

Il croato Ivan Javorcic ha vestito la maglia del Brescia dal 1996 al 2001 - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Per una sera toglierà i panni di allenatore per vestire quelli del tifoso della Croazia. Ivan Javorcic risponde con la solita cortesia da Spalato, sua città natale e lì vivrà stasera la sfida di Lipsia. «Un contesto tranquillo, amici e la famiglia. E so già che mia figlia tiferà Italia, dove è nata. Io sono molto legato al vostro Paese, ci vivo e lavoro da oltre trent’anni, ma in queste occasioni il mio cuore è biancorosso». Che partita sarà? «Dico imprevedibile visto che la posta in palio è alt