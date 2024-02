Italia, Gama dice addio: la consegna simbolica della fascia alla bresciana Girelli

La Nazionale di calcio femminile ha detto addio a uno dei suoi pilastri: Sara Gama, difensore della Juventus Women che a curriculum ha anche un'esperienza a Brescia, tra il 2015 e il 2017, ha scelto di lasciare l'azzurro dopo 18 anni di battaglie sul campo. Ieri, nell'amichevole contro l'Irlanda terminata 0-0, ha toccato quota 140 presenze con l'Italia, prima di lasciare il campo tra gli applausi del pubblico presente al Viola Park e delle compagne, che le hanno dedicato un pasillo de honor.

E proprio ieri, a Firenze, è avvenuto un simbolico passaggio di consegne con Cristiana Girelli, cui Gama ha affidato la fascia prima di dirigersi in panchina. Una sorta di investitura per l'attaccante originaria di Nuvolera, l’altra veterana del gruppo che come Sara ha vestito la maglia biancazzurra (per cinque stagioni, in questo caso) prima di approdare alla Juve.

La stessa Girelli, sui social, ha pubblicato uno scatto che ritrae tutta la squadra con indosso una parrucca che imita l'abbondante capigliatura di Gama: «Un grazie non sarà mai abbastanza per quello che hai fatto per questa nazionale. Per sempre “il Cap”. (Solo una parrucca ci può aiutare)» ha scritto a corredo, in modo evidentemente ironico, la centravanti.