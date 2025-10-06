Inter Under 23-Ospitaletto: le pagelle degli orange

Francesco Venturini

Panatti e Pavanello a segno, Messaggi è un incubo per Cinquegrano. Guarneri si fa espellere e rovina il finale

L'esultanza di Pavanello - Foto Francesca Fusari © www.giornaledibrescia.it

Ospitaletto rimontato in pieno recupero dall’Inter Under 23: beffa per la squadra di Quaresmini, che vede sfumare all’ultimo la seconda vittoria in campionato. Di seguito le pagelle degli orange. 6.5 – Luca Sonzogni Trasmette sicurezza e guida bene la difesa. Sui due gol non può nulla. 6.5 – Samuele Regazzetti Spinge con coraggio e sfiora il gol con un destro che fa tremare Calligaris. Prestazione in crescita costante. Ospitaletto beffato: l’Inter Under 23 trova il 2-2 nel recupero 6 – Riccardo