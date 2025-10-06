Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

Inter Under 23-Ospitaletto: le pagelle degli orange

Francesco Venturini
Panatti e Pavanello a segno, Messaggi è un incubo per Cinquegrano. Guarneri si fa espellere e rovina il finale
L'esultanza di Pavanello - Foto Francesca Fusari © www.giornaledibrescia.it
L'esultanza di Pavanello - Foto Francesca Fusari © www.giornaledibrescia.it

Ospitaletto rimontato in pieno recupero dall’Inter Under 23: beffa per la squadra di Quaresmini, che vede sfumare all’ultimo la seconda vittoria in campionato. Di seguito le pagelle degli orange. 6.5 – Luca Sonzogni Trasmette sicurezza e guida bene la difesa. Sui due gol non può nulla. 6.5 – Samuele Regazzetti Spinge con coraggio e sfiora il gol con un destro che fa tremare Calligaris. Prestazione in crescita costante. Ospitaletto beffato: l’Inter Under 23 trova il 2-2 nel recupero 6 – Riccardo

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario