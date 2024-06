Il «malessere» personale di Castagnini lo porta verso la rottura col Brescia

Esigenze familiari in cima alle priorità del dirigente sul quale c’è forte il Pisa. Cellino seccato dal clamore

Il vento cambia in fretta e il cielo, da sereno, s’è fatto in un attimo molto nuvoloso. Il cielo sopra il Brescia e il suo progetto sportivo al quale una volta tanto c’è interesse a dare massima continuità, è carico di nuvoloni neri dai quali può scatenarsi un uragano così come possono risultare passeggeri. Ma nessun epilogo può essere escluso e anzi, l’ipotesi di una rottura tra il Brescia il direttore sportivo Renzo Castagnini, o anzi del dirigente con il Brescia, ha contorni di concretezza. L