Il Lumezzane va a caccia dei tre punti contro la Clodiense: la diretta

Vincere per allungare ancora in chiave play off. Alcuni risultati del sabato hanno dato una grossa mano al Lumezzane che oggi (ore 17.30) sfiderà il fanalino di coda Union Clodiense con l’unico obiettivo della vittoria. I tre punti infatti permetterebbero ai rossoblù non solo di incrementare il margine sull’undicesima piazza, ma anche di centrare la seconda vittoria consecutiva – impresa che ai valgobbini non riesce da oltre due mesi – dopo il travolgente 4-0 rifilato al Lecco.

La sfida

Nel frattempo sono arrivati gli esiti degli esami strumentali per Malotti che dovrà osservare due settimane di stop forzato. È comunque un sospiro di sollievo per Franzini, che a fine gennaio ritroverà uno dei giocatori più importanti della rosa. Ma la sfida con i granata nasconde enormi insidie. L’Union infatti è in un momento di rivoluzione totale, come testimoniato dagli eventi di queste ultime due settimane che hanno portato solo ieri all’esonero di Andreucci e alla nomina di Tedino come nuovo tecnico.

Al momento sono oltre 10 i nuovi innesti sul mercato per la Clodiense, che vuole invertire un trend negativo che la vede all’ultimo posto del girone A con appena 11 punti all’attivo. Union che vanta anche il secondo peggior rendimento esterno, al pari del Lecco, di tutta la serie C, alle spalle solo del Taranto, avendo collezionato appena 4 punti nelle sfide fin qui giocate in trasferta.

Le parole di Franzini

«Contro la Clodiense serve quella fame che non ti fa lasciare nulla – ammonisce il tecnico Arnaldo Franzini –. È fondamentale dare seguito alla vittoria e alla determinazione viste contro il Lecco. Affronteremo una squadra che nelle ultime due settimane ha inserito più di dieci calciatori, l’attenzione deve essere altissima senza pensare alla classifica perché un passo falso ora non sarebbe ammissibile».