Il Lumezzane incontra il Padova: cercasi terzo risultato utile consecutivo

Arbitro del campionato e del suo destino. Domenica speciale per il Lumezzane che, di fronte ai già sicuri oltre 600 spettatori (si va verso il record stagionale di presenze), potrebbe regalare al Mantova la promozione anticipata in serie B.

In caso i valgobbini riuscissero infatti a non perdere contro il Padova secondo (ore 18.30 al Saleri), non solo darebbero continuità agli ultimi risultati in chiave play off, dopo i quattro punti conquistati nelle ultime due uscite, ma regalerebbero l’aritmetico primo posto al Mantova dei bresciani, al momento a +10 proprio sui patavini. Lato Padova la delusione arrivata in settimana nella finale di ritorno di Coppa Italia, che ha regalato il trofeo al Catania, ha certamente lasciato il segno nei biancoscudati che, dal canto loro, andranno a caccia di un successo esterno che manca da oltre un mese per blindare la seconda piazza, preziosa per il fattore campo nei play off.

Terzo risultato utile consecutivo cercasi invece per i valgobbini, cui un successo contro il Padova darebbe quella spinta d’entusiasmo per terminare al meglio il campionato, blindando la corsa verso gli spareggi. Il successo della Pro Vercelli di ieri ha fatto scivolare al momento i rossoblù in nona piazza, ma il pari del Trento e il contemporaneo ko dell’Albinoleffe lasciano aperte le porte della speranza per il Lume che, anche in caso di ko, resterebbe aggrappato alla zona play off. Ma occhio anche ai risultati delle zone più basse della classifica, perché la giornata di oggi potrebbe già regalare l’aritmetica salvezza ai valgobbini, anche in caso di ko, da festeggiare al meglio di fronte ad un Saleri che sta rispondendo presente alla chiamata dei tifosi rossoblù.