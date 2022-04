Il centravanti, quella figura che oggi manca

Ammetto che la ripresa del campionato con i non irresistibili Spezia-Venezia, Lazio-Sassuolo e Salernitana-Torino non ha avuto l’effetto di far voltare pagina dopo il triste epilogo delle qualificazioni ai Mondiali. Si dirà che ci si abitua a tutto, che s’era già passati da un simile baratro e che alla fine troveremo il modo di uscirne. Juventus-Inter di questa sera fungerà poi da potente anestetico anche se credo che la sconfitta della Nazionale contro la Macedonia del Nord abbia tolto un po’ di voglia di vedere ancora calcio. Invece ci sarebbero un sacco di motivi contrari.

