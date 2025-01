Il bresciano Berta lascia l’Atletico Madrid dopo oltre dieci anni

Andrea Berta lascia l'Atlético Madrid. Il dirigente, originario di Orzinuovi, ricopriva la carica di direttore sportivo dal 2017. Il suo ingresso nella società rojiblanca risale invece al 2013. «Andrea Berta e il club hanno raggiunto un accordo per rescindere il suo contratto. Questa decisione segna la fine di oltre un decennio di lavoro caratterizzato da risultati sportivi impressionanti e dalla crescita della società», si legge in un comunicato. «Ringraziamo Andrea per tutto il suo impegno e la sua dedizione in questi undici anni. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro professionale», conclude la nota.

La carriera

Direttore tecnico prima (dal 2013 al 2017) e direttore sportivo poi, Andrea Berta è stato uno degli artefici degli straordinari risultati ottenuti dall'Atlético in questi anni. Nel suo palmarès figurano due campionati spagnoli, due Supercoppe europee, due Europa League, una Copa del Rey e due Supercoppe spagnole. Ha raggiunto due finali di Champions, nel 2014 e nel 2016, portando a Madrid campioni del calibro di Jan Oblak e Antoine Griezmann. La sua carriera iniziò a Carpenedolo, dove fu osservatore e in seguito diesse.

Il futuro

Ora Berta diventa un profilo appetibile per diversi grandi club europei: Manchester United e Arsenal in testa, ma anche Chelsea, Paris Saint-Germain e Juventus, stando a quanto riferisce il quotidiano spagnolo Marca.