Il Brescia pareggia 1-1 in amichevole con il Bellinzona

Termina sul risultato di 1-1 il test amichevole che ha visto il Brescia contrapporsi nel pomeriggio agli svizzeri del Bellinzona. Un impegno che al di là del risultato può fornire importanti indicazioni al tecnico Rolando Maran in vista del prossimo appuntamento casalingo con il Sassuolo in programma sabato 19 ottobre alle 17.15.

A partire dall’inusuale posizione occupata in campo da Andrea Cistana: entrato al 17’ del secondo tempo al posto di Besaggio, il centrale è stato schierato nell’inedito ruolo di playmaker nel martoriato centrocampo delle rondinelle privo degli infortunati Bisoli, Verreth e Olzer.

La sfida

In una gara in cui a brillare è stata principalmente la difesa, con Papetti e Calvani sempre attenti e ben posizionati, le rondinelle hanno peccato però di cinismo al momento di gonfiare la rete. Gli ospiti si sono portati in vantaggio al 8’ del primo tempo sfruttando un errore grossolano di Andrenacci che, ricevuta palla da Papetti e nel tentativo di servire centralmente Paghera, ha servito l’assist involontario a Chacon, bravo a infilare la palla in rete con un pregevole pallonetto.

Dopo il vantaggio i padroni di casa hanno sprecato 5 nitide palle gol con Bjarnason, Borrelli (due occasioni per entrambi) e Corrado, prima di impattare il match con il perfetto diagonale di Bjarnason su assist di Cistana al 27’ del secondo tempo.