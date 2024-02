Il Brescia ospite a casa Pirlo per affrontare la Samp

Dopo due trasferte a vuoto, alle 16.15 la partita delle rondinelle che dovranno cercare di fare blocco contro le assenze pesanti

Le rondinelle oggi dovranno fare gruppo contro la Samp - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Tante incognite, una certezza: oggi c’è da far battaglia. Che poi, non è una novità bensì la modalità base di ogni benedetto fine settimana di serie B. Ma tanto per non farsi mancare nulla, sul piatto di Sampdoria-Brescia si contano un buon numero di assenze (di qua e di là, va detto) affatto banali. Mettiamoci una cornice da serie A – con minimo 23.000 spettatori con foltissima rappresentanza bresciana – e tifo all’inglese (si canta e si sostiene dal 1’ al 90’ e oltre a prescindere) e anche che