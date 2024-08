Il Brescia ora è «definitivo» e va in cerca di sé stesso a Bolzano

Niente sorprese di mercato dell’ultima ora: resta l’idea di una mancanza nel reparto offensivo. Maran e i suoi affronteranno stasera il Südtirol in emergenza

4 ' di lettura

L'abbraccio di squadra a Reggio Emilia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Si dice: nessuna nuova, buona nuova. Ma nel caso del Brescia si sarebbe trattato di una eccezione magari valida a confermare la suddetta regola. Il mercato non ha riservato nessuna «ultima ora» prima della chiusura di ieri sera; vero che questo era un epilogo già scritto - non c’erano state avvisaglie di possibili operazioni negli ultimi giorni - e quindi in qualche modo già metabolizzato, ma una sorpresa e una sterzata improvvisa rispetto a decisioni già prese per tempo non sarebbe stata affatt