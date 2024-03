Il Brescia mobile di mister Rolly: l’organizzazione è il punto fermo

Fabrizio Zanolini

Tra scelte e necessità in 18 gare Maran ha spesso cambiato l’11 ma l’identità non è mai venuta meno

2 ' di lettura

Rolando Maran, allenatore del Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Parola d’ordine: organizzazione. Perché, anche quando cambiano i fattori, il risultato non cambia. Rolando Maran ha applicato al Brescia la regola della proprietà commutativa e l’ha fatto puntando sull’unica abilità possibile perché questo potesse essere possibile. L'organizzazione, appunto. In una squadra «mobile» come le rondinelle il punto fermo resta quello, cioè l’unico aspetto che non è mai cambiato a differenza delle 18 formazioni di sua competenza che il tecnico trentino ha sovente modif