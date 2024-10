Il Brescia, Maran e Cellino provano a tenere duro per ripartire

In casa biancazzurra c’è preoccupazione, ma ancora voglia di risolvere uniti la crisi. Intanto la squadra scivola fuori dai play off: è nona

4 ' di lettura

Massimo Cellino, patron delle rondinelle - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Unità di crisi. Provare a scacciare la crisi continuando a guardare avanti insieme. Ma anche provare a rimanere uniti nonostante la crisi. Insomma, si cerca e si tenta – ognuno nel suo – di tenere duro. E non perdere di vista la necessaria lucidità. Un po’ come avvenne dopo il micidiale uno-due tra Cittadella e Reggio Emilia con Massimo Cellino che pur furibondo e che in altri tempi avrebbe fatto saltare il banco per molto meno, diede prova di saggezza. Ne uscì la vittoria - l’ultima in trasfert