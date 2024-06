Il Brescia e il gioco delle coppie: colpi mirati per alzare il livello della rosa

L’intenzione è avere due alternative valide per ogni ruolo: Jallow jolly difensivo, si attendono punta e centrale

2 ' di lettura

Il ds Castagnini: è lui a condurre le operazioni sul mercato insieme a Massimo Cellino - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

I capisaldi sono due: impianto difensivo rigorosamente a quattro, centrocampo con un play e due mezzali pronte a inserirsi. Poi, tema libero: nell’ultimo campionato Maran ha trovato l’assetto con due sottopunte a supporto di un solo riferimento centrale, ma non è detto che le cose non possano cambiare. O che non si possa semplicemente variare di più, con un solo raccordo e due centravanti «veri». Il Brescia oscillerà tra il 4-3-1-2 e il 4-3-2-1. Gli interventi che verranno fatti per completare q