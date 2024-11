Il Brescia cerca il miglior Borrelli: l’aria di casa può fargli bene

Gennaro a secco dopo i gol a Cremonese e Mantova: nella sua Campania va a caccia della svolta, fondamentale per le ambizioni della squadra di Maran

Il contributo di Gennaro è fondamentale per le ambizioni del Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Che fine ha fatto Gennaro Borrelli? Per una volta il tema non è di natura strettamente fisica. Non più, quantomeno. In stagione ha giocato undici partite su tredici. Nove da titolare. Dal divano di casa ha dovuto assistere soltanto al blitz di Bolzano con il Südtirol, col Frosinone era acciaccato e per la piega favorevole che assunse la gara Maran preferì non rischiarlo. Rolando gli sussurrò all’orecchio che l’avrebbe risparmiato per consentirgli di riacquisire la forma con calma, mattoncino dop