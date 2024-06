Il Brescia Calcio Femminile riparte da due allenatori e da Marco Zambelli

Si riparte. Il Brescia Calcio Femminile ha presentato i due nuovi allenatori della prima squadra, Giovanni Valenti e Michele Cavalli, il club manager Marco Zambelli e un nuovo progetto per far crescere società e movimento.

«La scelta di avere due allenatori non è casuale - ha detto la presidente Clara Gorno - . In un momento dove molti si tirano indietro noi investiamo perché crediamo di avere le idee giuste per far bene al calcio femminile. Abbiamo scelto due allenatori esperti che hanno un’idea chiara di calcio: non voglio vedere palla lunga e pedalare, voglio vedere del gioco. Già l’anno scorso questo è successo: mister Nicolini ha fatto un lavoro molto importante».

D’accordo anche i nuovi tecnici: «È la mia prima esperienza nel femminile - ha detto Valenti - e non è stata una scelta di comodo la mia. Ma l’ho voluto perché mi piacciono le sfide e i progetti di valore. Ho trovato un ambiente sereno, fatto di persone umanamente molto valide. Ho detto di sì perché lavorerò anche con gli allenatori del settore giovanile alla ricerca di una modalità comune».

Valenti sarà affiancato da Cavalli: «Lavorare ancora con mister Valenti per me è molto importante - ha spiegato - . Qua saremo ancora più liberi di creare un’idea di calcio come piace a noi. Femminile o maschile non fa differenza: vorrei ritrovarmi qui a fine stagione per raccontare i miglioramenti delle ragazze, delle giovanissime, degli allenatori, questa sarebbe una grande vittoria».

Nuovo ruolo invece per Zambelli che lascia il campo: «Mi è piaciuto molto, ma volevo mettermi alla prova in un ruolo che assecondasse anche le mie attitudini umane. Mi piace far star bene le persone, far sì che si sentano valorizzate, farò questo con tutti quelli che faranno parte di questa società. E poi, molto importante, manterrò i rapporti con il territorio e con le altre realtà».

La preparazione comincerà il 27 luglio, la squadra è ancora in costruzione ma sarà «molto competitiva» ha detto la presidente Gorno che ha ribadito «offrire uno spettacolo di livello porterà più pubblico. Sara un campionato divertente, venite a vederci!».