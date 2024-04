I 10 giorni del Brescia tra orgoglio, coperta corta e bisogno di calore

Da mercoledì al 10 maggio tre gare per centrare i play off. Un’impresa che, come ha sottolineato Bisoli, va fatta «insieme, c’è bisogno di tutti»

Bisoli consegna la fascia a Paghera durante il match contro lo Spezia - Foto Dazn © www.giornaledibrescia.it

È tutto così difficile, da essere tutto molto semplice: non bisogna pensare, non bisogna fare calcoli, non bisogna piangere. Ogni lacrima d’energia, va risparmiata. Della serie: le risorse residue vanno razionate e non è ammessa pertanto alcuna forma di dispersione. È tutto così difficile in un finale di stagione che poteva essere morbido, e che invece si scontra con la durezza di partite da affrontare un po’ con la lingua di fuori e tanto con la coperta corta (con la prima condizione figlia dir