Genoa, in arrivo Balotelli: manca solo l’ufficialità

Il Genoa ha rotto gli indugi e dopo una lunga valutazione ha deciso di ingaggiare Mario Balotelli. La scelta è conseguenza dei gravi infortuni che hanno colpito tre attaccanti. Manca solo l'ufficialità da parte della società, ma l'arrivo dell'ex attaccante della Nazionale è confermato da ambienti vicini alla dirigenza.

SuperMario è svincolato dall’estate, dopo l’ultima esperienza in Turchia all’Adana Demirspor. Da tempo è in trattativa con il club ligure, che dopo vari tentennamenti ha scelto di riportare in Italia l’attaccante bresciano.