Fumogeni buttati in mezzo al pubblico: Daspo per due ultrà del Brescia

Hanno acceso diversi fumogeni in Curva nord, gettandoli poi in mezzo al pubblico presente sugli spalti del Rigamonti: nei confronti dei due, un 30enne mantovano e un 24enne bresciano, il questore ha emesso un Daspo di due anni.

I fatti risalgono allo scorso 22 dicembre, quando si è disputata la sfida tra Union Brescia e Inter Under 23. La Digos è riuscita a risalire ai responsabili grazie ai filmati dell’impianto di videosorveglianza dello stadio.

«Questi individui, con il loro comportamento sconsiderato, hanno messo in pericolo la sicurezza, l’ordine pubblico e l’incolumità delle altre persone presenti allo stadio, tra cui famiglie con bambini», ha sottolineato il questore di Brescia Paolo Sartori.