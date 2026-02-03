Giornale di Brescia
Fumogeni buttati in mezzo al pubblico: Daspo per due ultrà del Brescia

Luca Chiarini
I fatti risalgono allo scorso 22 dicembre, in occasione della sfida tra Union e Inter Under 23. Il provvedimento avrà una durata di due anni
La Curva nord del Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
La Curva nord del Brescia - Foto New Reporter Nicoli
Hanno acceso diversi fumogeni in Curva nord, gettandoli poi in mezzo al pubblico presente sugli spalti del Rigamonti: nei confronti dei due, un 30enne mantovano e un 24enne bresciano, il questore ha emesso un Daspo di due anni.

I fatti risalgono allo scorso 22 dicembre, quando si è disputata la sfida tra Union Brescia e Inter Under 23. La Digos è riuscita a risalire ai responsabili grazie ai filmati dell’impianto di videosorveglianza dello stadio.

«Questi individui, con il loro comportamento sconsiderato, hanno messo in pericolo la sicurezza, l’ordine pubblico e l’incolumità delle altre persone presenti allo stadio, tra cui famiglie con bambini», ha sottolineato il questore di Brescia Paolo Sartori.

