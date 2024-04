FeralpiSalò, Zaffaroni: «Non dobbiamo subire il palleggio del Pisa»

«Dobbiamo cercare di non subire passivamente il palleggio del Pisa: se sbagliamo i tempi, rischiamo grosso». Marco Zaffaroni richiama all’attenzione i suoi in vista del match con i toscani (sabato, ore 14, stadio Arena Garibaldi). Secondo il tecnico della FeralpiSalò la squadra di Alberto Aquilani non è assolutamente da sottovalutare: «Loro sono molto organizzati e allenati bene: sono bravi nel possesso palla e hanno individualità importanti. Di conseguenza servirà davvero una grande prova. Non conta se hanno tre giocatori squalificati, perché hanno una rosa comunque completa e chi scenderà in campo sarà all’altezza della situazione».

I gardesani sono in un buon periodo di forma: «Nelle ultime uscite abbiamo fatto bene e di conseguenza siamo in fiducia. Serve un ulteriore salto di qualità: dobbiamo dimostrare maturità, perché per portare via punti da Pisa non sarà semplice. Dal punto di vista degli infortuni abbiamo recuperato un po’ tutti. Compreso Balestrero, che verrà convocato. In questo finale di stagione è fondamentale avere tutta la rosa a disposizione».

Capitolo formazione: «Devo fare alcune valutazioni. Tante scelte dipendono dalle condizioni di ogni singolo giocatore. Avendo cinque cambi a disposizione, ho anche la possibilità di cambiare a partita in corso. A maggior ragione perché ora c’è la variabile meteo e il caldo può influire sulla prestazione dei ragazzi».