FeralpiSalò, Zaffaroni: «Fiducia in vista della volata finale

I complimenti non fanno classifica: la FeralpiSalò esce dal Garilli a testa alta, ma con zero punti in saccoccia. Al tecnico Marco Zaffaroni rimane solo la soddisfazione per la buona prestazione della sua squadra al cospetto della capolista, che ha già un piede e mezzo in Serie A: «Siamo stati bravi a rimanere in partita dopo esser passati in svantaggio. Chiaramente non è stato facile affrontare il Parma, che ha messo in campo tutte le proprie qualità palleggiando bene e costringendoci ad abbassare il baricentro. Con il passare dei minuti siamo venuti fuori e abbiamo attaccato tanto, ma ci è mancata sicuramente un po’ di qualità negli ultimi metri. Complessivamente siamo comunque soddisfatti: questa prestazione ci deve dare grande fiducia in vista della volata finale».

Ora arriva la sosta per dare spazio alle Nazionali. Poi la FeralpiSalò dovrà concentrarsi sulla sfida con la Cremonese, in programma a Pasquetta: «Credo che a questo punto l’aspetto mentale possa diventare decisivo, ancor di più della tecnica, della tattica e dell’aspetto agonistico. Da qui alla fine dobbiamo cercare di rimanere focalizzati sulla partita senza pensare alla classifica e all’obbligo di fare punti. Il nostro percorso è complicato e la strada è difficile, ma dobbiamo cercare di tagliare il traguardo nel migliore dei modi».

È ottimista l'esterno Gaetano Letizia, titolare per la seconda gara consecutiva: «Abbiamo disputato una grandissima partita. Ce la siamo giocata fino alla fine contro la miglior squadra del campionato. Peccato per il risultato, ma a livello mentale ci siamo: lo spogliatoio è unito e crede nella salvezza. Mancano otto partite alla fine e ce la possiamo giocare con tutti, ma non dobbiamo mollare».