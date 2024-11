FeralpiSalò-Triestina, le pagelle dei gardesani

Enrico Passerini

La squadra di Aimo Diana ha disputato una partita perfetta per consolidare il terzo posto

1 ' di lettura

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di FeralpiSalò-Triestina - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

In vista del derby di sabato prossimo con il Lumezzane al Saleri, la FeralpiSalò guadagna tre preziosi punti. 6 - Filippo Rinaldi Inoperoso per tutta la gara. 6.5 - Alessandro Pilati Dietro è sempre una sicurezza: dalle sue parti non passa nessuno. 6.5 - Nicola Pasini Riscatta la prova no di Trento. 6.5 - Alberto Rizzo Riprende il proprio posto in difesa in una domenica tranquilla. 8 - Alessandro Pietrelli Prestazione clamorosa dell’esterno classe 2003 che serve l’assist per l’1-0 e mette la fir