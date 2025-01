FeralpiSalò-Renate: le pagelle dei gardesani

Enrico Passerini

Davide Balestrero il migliore dei Leoni del Garda ma a brillare è tutta quanta la squadra, in particolar modo l'attacco

La FeralpiSalò ha sconfitto 3-1 il Renate al Turina, al termine di una gara mai in discussione. Prosegue quindi la striscia positiva dei verdeblù, che in casa non hanno mai perso. 6 - Luca Liverani Praticamente inoperoso, è battuto dalla punizione imparabile di Calì. 7.5 - Davide Balestrero Il migliore in campo. Confermato sulla linea dei difensori, respinge le offensive del Renate e segna il 2-0. 6.5 - Nicola Pasini Mezzo voto in meno per il giallo che gli farà saltare la Pro Patria. 6.5 - Ales