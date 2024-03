FeralpiSalò, per sperare nella salvezza occorre viaggiare al doppio

Enrico Passerini

È lecito immaginare che servano almeno il doppio dei punti ottenuti all’andata contro le prossime avversarie

2 ' di lettura

Da qui alla fine non c’è più margine di errore: per salvarsi bisogna cambiare marcia. Mancano dieci giornate al termine della regular season e l’aritmetica mantiene vive le speranze della FeralpiSalò di rimanere in categoria, ma a questo punto ogni errore può risultare fatale. I gardesani si trovano in diciannovesima posizione, a quattro lunghezze di distacco dai play out (raggiungibili) e a nove dalla salvezza diretta (servirebbe un’impresa). Il calendario, però, non è assolutamente semplice e