FeralpiSalò, Pasini: «Arbitri e Var, c’è molta confusione»

Enrico Passerini

Il patron dei gardesani prende spunto dal rigore dubbio concesso all’Inter per ricollegarsi ai torti subiti dalla sua squadra negli ultimi due anni: «A Padova non ci è stato concesso un penalty netto»

«Var sì o Var no: ma perché tanta confusione?» Giuseppe Pasini prende spunto dall’episodio del rigore dubbio concesso all'Inter nella partita contro il Napoli di domenica sera per ricollegarsi ai torti arbitrali subìti dalla FeralpiSalò negli ultimi due anni. «Ha ragione l’allenatore dei partenopei Antonio Conte, quando dice che il Var è un mezzo tecnologico studiato apposta per creare delle condizioni di correttezza che, in caso contrario, possono generare ritrosìe di pensiero. Lo dico da simpa