FeralpiSalò-Novara: le pagelle dei gardesani

La squadra di Diana costruisce diverse occasioni, ma è poco concreta sottoporta. Rinaldi evita il ko con un grande intervento, attacco rimandato

Il saluto della squadra ai tifosi dopo il fischio finale - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Comincia con un pareggio a reti bianche con il Novara la stagione in serie C della FeralpiSalò. Di seguito le pagelle dei gardesani. FeralpiSalò, l’esordio in campionato con il Novara finisce 0-0 7 - Filippo Rinaldi Su Agyemang compie un miracolo: evita lui, in coda, il ko. L'intervento salvifico di Rinaldi - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it 6.5 - Alessio Luciani Sfrutta l’ampiezza di Vesentini e si fionda nello spazio. Sulla serpentina di Agyemang è bravo a fermarsi in t