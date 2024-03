FeralpiSalò, Letizia il vice-Felici con il Parma

Enrico Passerini

L’ex Triestina è squalificato e contro la capolista spazio all’esperto esterno

2 ' di lettura

Gaetano Letizia contro il Modena - © www.giornaledibrescia.it

La FeralpiSalò punta su Letizia per continuare a vivere giorni Felici. C’è stato poco tempo in casa salodiana per festeggiare il prezioso successo sul Modena che ha permesso ai Leoni del Garda di riavvicinarsi alla zona play out. È già arrivato il momento di pensare alla prossima sfida, quella con il Parma (sabato alle 14 al Garilli): una gara che sulla carta è proibitiva, ma che «non è da considerarsi impossibile, perché altrimenti si parte già battuti», come ha detto il tecnico Zaffaroni subit