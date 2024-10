FeralpiSalò-Lecco: le pagelle dei gardesani

Gol da fuoriclasse di Di Molfetta, decisiva la rete nel finale di Pietrelli. Tante note positive per Diana

L'esultanza di squadra dopo il fischio finale - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

La FeralpiSalò torna a vincere: la squadra di Diana batte di misura il Lecco (2-1), dominando in lungo e in largo. Successo confezionato dalle reti di Di Molfetta e Pietrelli. Di seguito le pagelle. 6 – Filippo Rinaldi Non può nulla sul gol del Lecco. 6.5 – Alessandro Pilati Viene confermato titolare e ripaga ripaga la fiducia: prova positiva. 6.5 – Nicola Pasini Nel primo tempo prova a farsi vedere in avanti con un colpo di testa viene bloccato da Furlan. La FeralpiSalò domina il Lecco e vince