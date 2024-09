La FeralpiSalò ospita la Giana Erminio per il riscatto: la diretta

Dopo un inizio di stagione vissuto in maniera un po’ altalenante, è l’ora del riscatto per la FeralpiSalò, in cerca del secondo successo del suo campionato contro la Giana Erminio (fischio d’inizio ore 20.30 al Turina).

«Sono molto arrabbiato e non voglio che si ripeta ciò che è accaduto a Crema», ammonisce alla vigilia il tecnico Aimo Diana, che ancora non ha digerito la rimonta subita sabato nel giro di soli tre minuti contro il fanalino di coda Pergolettese, in un 2-2 finale che ha lasciato tanti, troppi rimpianti ai gardesani.

D’altro canto la Giana non naviga in acque troppo tranquille, condividendo una situazione di classifica piuttosto simile a quella dei verdeblù. Un solo successo in questo avvio di campionato, prima di due ko consecutivi (contro la sorpresa Renate e l’Albinoleffe) hanno infatti un po’ minato le certezze della formazione di Gorgonzola, che al momento può vantare appena cinque punti in altrettante partite di campionato, uno in meno rispetto ai gardesani.

Lato Feralpi c’è anche un’imbattibilità casalinga da mantenere, dato che al Turina i salodiani fin qui non hanno mai perso in gare interne, avendo fin qui collezionato 4 punti sui 6 disponibili. Diana potrà inoltre contare sul recupero di Di Molfetta e Pilati, mentre restano ai box per infortunio Giudici e Vesentini, cui si aggiunge la squalifica di Brambilla. L’appuntamento è di quelli da non sbagliare per la FeralpiSalò, in cerca di continuità, carattere e certezze.