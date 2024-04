FeralpiSalò-Cosenza: le pagelle dei gardesani

Non basta la doppietta di Andrea La Mantia: gli uomini di Zaffaroni sprecano due punti preziosi in chiave salvezza

3 ' di lettura

L'esultanza di La Mantia dopo il rigore trasformato - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Due volte in vantaggio, due volte raggiunta: la FeralpiSalò non riesce a superare il Cosenza e getta alle ortiche due punti preziosi. Di seguito le pagelle dei gardesani dopo il 2-2 con i calabresi. 6 - Semuel Pizzignacco Sui due subiti non può nulla, anzi sfiora il diagonale di Antenucci. Per il resto svolge lavoro di ordinaria amministrazione e nelle mischie è aiutato da una difesa attenta. 6 - Federico Bergonzi Incide meno del solito in fase offensiva, dove si vede con minor continuità, mentr