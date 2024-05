FeralpiSalò: conti ok grazie a cessioni, minutaggio e paracadute

Il ritorno in serie C non sarà un problema economico, tra il contributo per l’utilizzo dei giovani e le possibili uscita: in prima fila ci sono Felici e Pizzignacco

L'esterno dei salodiani Mattia Felici - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Protagonisti in campo, ma anche sui conti della FeralpiSalò, i giovani (sono considerati tali i giocatori italiani nati dall’1 gennaio 2000 in poi) che sono scesi quest’anno in campo con la casacca verdeblù daranno un contributo non indifferente alle casse del club gardesano anche nell’estate del mesto ritorno in serie C. Il contributo per il loro utilizzo, sommato al cosiddetto paracadute (circa un milione di euro, ma è ancora da determinare) e ad alcune prevedibili cessioni (su tutte quella di