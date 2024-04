FeralpiSalò-Como: le pagelle dei gardesani

Solo insufficienze per la linea difensiva. I migliori sono Zennaro e Felici

2 ' di lettura

C'è delusione in casa FeralpiSalò dopo la sconfitta - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Troppo Como per la FeralpiSalò: i ragazzi di Zaffaroni si arrendono ai lariani, vittoriosi per 5-2, e vedono complicarsi ulteriormente l’obiettivo salvezza. Di seguito le pagelle. 5.5 - Semuel Pizzignacco Incerto sull’azione del terzo gol, poco dopo però è bravo su Cutrone del quale devia sul palo il tiro a colpo sicuro. In generale, comunque, non dà l’impressione di essere in grande giornata. 5.5 - Federico Bergonzi Nel primo tempo, schierato esterno destro, corre ovunque per inseguire Da Cunha