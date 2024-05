FeralpiSalò-Brescia: le pagelle dei gardesani

Spiccano i due attaccanti titolari, entrambi a segno. I voti più bassi sono per i subentrati: apporto insufficiente dalla panchina

2 ' di lettura

I giocatori ringraziano i tifosi dopo il fischio finale - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Termina in parità (2-2) il derby del Garilli tra FeralpiSalò e Brescia. Di seguito le pagelle dei gardesani. 6 - Semuel Pizzignacco Incolpevole sui due gol, autore anche di buone uscite e di una gran parata su Van de Looi. 6.5 - Federico Bergonzi Partita in crescendo, dopo un primo tempo un po' in apprensione. 6 - Luca Ceppitelli Contro Bianchi fa fatica, ma alla fine se la cava con l'esperienza. 6 - Davide Balestrero Tanta presenza in ogni fase del gioco, ma anche un cartellino giallo evitabili