FeralpiSalò-Atalanta Under 23: le pagelle dei gardesani

Enrico Passerini

Maistrello mattatore con una doppietta. Bene tutta la squadra: nessuna insufficienza

1 ' di lettura

L'esultanza di Di Molfetta - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

La FeralpiSalò ha vinto 3-1 contro l’Atalanta Under 23, agganciando provvisoriamente il Vicenza al secondo posto. Queste le pagelle dei Leoni del Garda. 6.5 – Filippo Rinaldi Incolpevole in occasione del rigore. 6.5 – Alessandro Pilati Buona prestazione, controlla bene Vlahovic. 6.5 – Nicola Pasini Gestisce il reparto difensivo con grande esperienza. 6 – Alberto Rizzo Tra i difensori è quello meno in evidenza. 7 – Alessandro Pietrelli Quando accelera sulla destra non ce n’è per nessuno. Dal 45’