FeralpiSalò-Arzignano: le pagelle dei gardesani

Enrico Passerini

Evita la sconfitta il gol all’ultimo respiro di Pilati, che in questo momento è l’uomo in più della squadra di Diana. Cavuoti in ombra

1 ' di lettura

L'esultanza di Pilati dopo il gol - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

La FeralpiSalò evita la sconfitta contro l’Arzignano a cinque secondi dalla fine: l’1-1 finale, firmato da Pilati, consente agli uomini di Diana di chiudere il girone d’andata al terzo posto. Di seguito le pagelle. 5 – Filippo Rinaldi Colpevole in occasione del gol: si fa trovare fuori dai pali, facendosi beffare dal pallonetto di Lunghi. 7 – Alessandro Pilati In questo momento è l’uomo in più della FeralpiSalò. Il suo gol di rapina vale un punto d’oro. La FeralpiSalò acciuffa il pari al 95': 1-