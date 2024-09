FeralpiSalò, a Vicenza è sfida anche tra ex in panchina

Chi vincerà la sfida tra ex con il dente avvelenato? Ecco Vicenza-FeralpiSalò, gara segnata con il circoletto rosso sul calendario di Aimo Diana, tecnico dei gardesani, e Stefano Vecchi, ora mister dei berici che nel 2023 portò i verdeblù alla storica promozione in B. Di recente i due tecnici si sono avvicendati sulle panchine di queste due squadre e stasera, alle 20.45, si affrontano al Menti in una gara da tripla.

«Da allenatore vivo questa gara normalmente – spiega Diana –, non ho vergogna a dire che la mia esperienza a Vicenza non è stata positiva. Non è andata bene, ma apprezzo la piazza, perché ha sostenuto la squadra fin che ha potuto». I gardesani sono reduci dal bel successo sulla Giana dopo il pari con la Pergolettese, mentre i biancorossi hanno vinto le ultime tre gare: «Si sentirà aria di partita importante. Dispiace solo non averla potuta preparare con qualche giorno in più. Sotto il profilo del morale ci arriviamo bene, ma per quanto riguarda l’aspetto fisico, devo valutare bene le condizioni dei giocatori».