FeralpiSalò nominata squadra dell'anno in Lombardia

Un premio che arriva dai giornalisti sportivi lombardi, chiude doverosamente e meritatamente un cerchio e proietta la FeralpiSalò verso la ripresa del campionato (sabato, ore 16.15, sul campo della sorpresa Catanzaro, pure neopromossa) dopo la sosta per gli impegni delle nazionali che vedono in campo anche tre verdeblù. Oggi, a Guimaraes, Kourfalidis è impegnato con la sua Grecia contro il Portogallo in un match valido per le qualificazioni all’Europeo Under 21; ieri, invece, Gjyla ed il difensore Sina, quest’ultimo all’esordio con la maglia della sua nazionale giovanile, hanno giocato e vinto anche la seconda amichevole con l’Albania Under 17 contro i pari età del Kosovo.

Il premio

Ieri il club verdeblù ha ricevuto il riconoscimento dell’Ussi-Glgs, il gruppo lombardo dei giornalisti sportivi, ora presieduto da Pier Augusto Stagi, come squadra dell’anno della nostra regione. La motivazione, «per aver ottenuto per la prima volta, quattordici anni dopo la fondazione, la promozione in serie B». Un premio, giusto per intenderci, che un anno fa aveva visto salire sul podio il Monza, società che a sua volta festeggiava una prima volta, ma in serie A.

È stata una festa del giornalismo e dello sport lombardo, quella svoltasi ieri nella Sala delle Colonne di Banco Bpm, a Milano, e la FeralpiSalò, rappresentata nell’occasione dal responsabile della comunicazione Matteo Oxilia, ha fatto la parte del leone in mezzo a tanti big del giornalismo nazionale (fra i premiati di spicco Paolo Condò, Federica Masolin e Fabrizio Roncone) con la sua storia, il suocomunque ad alto livello, le iniziative sul territorio e quelle solidali che già le avevano fruttato un premio da parte del Coni nazionale.

Squadra lombarda dell’anno 2023, la FeralpiSalò non vuole però fare la parte della meteora nel calcio che conta ed allora ecco che il premio diventa un’ulteriore spinta per lottare sino alla fine per la salvezza. «Ma senza perdere le nostre radici», ha sottolineato Oxilia al microfono di Filippo Grassia e Gabriella Mancini, i conduttori della serata.

Ma anche nel dietro le quinte il club gardesano ha ricevuto apprezzamento per il risultato di valore assoluto che ha ottenuto e per il proprio lavoro che sta svolgendo anche in ambito sociale, una delle peculiarità del club gardesano.

In campo

Vecchi è concentrato su quel che accade in campo, sul nuovo modulo da adottare per essere più equilibrati e sulla trasformazione dei ruoli di alcuni giocatori, il club è compatto e lo segue senza riserve, anche se tutte le componenti devono ancora da smaltire la delusione per il successo (e sarebbero stati tre punti pesanti) nel derby con il Brescia (per cui avrebbero avuto anche un valore psicologico non indifferente) e due chiacchiere su quanto accaduto al Rigamonti presidente, direttore sportivo e tecnico le hanno fatte.

Ma ora va definitivamente voltata pagina: l’8 aprile 2023 resterà scolpito nei cuori (e nei numerosi tatuaggi) di chi ha nel cuore la FeralpiSalò. Che ora, però, ha nel mirino un altro traguardo. Una salvezza che forse sarebbe ancor più storica di quanto già non lo è stata la promozione in serie B.

