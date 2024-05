Esordio play off, il Lumezzane cerca il colpaccio contro il Legnago

5812 giorni dopo è di nuovo play off per il Lumezzane, in campo stasera (ore 20.30) contro il Legnago Salus per il primo turno degli spareggi verso la serie B. Ed è la chiusura del cerchio perfetto dei valgobbini che, il 7 maggio 2023, esattamente 12 mesi fa, a Varese festeggiavano la conquista della D e la promozione in C, ufficializzando il ritorno tra i professionisti. Ma solo vincendo i rossoblù possono prolungare il sogno play off, dato che il miglior piazzamento in classifica consente ai veneti di giocare per due risultati su tre al termine dei 90’.

I precedenti

Il Legnago ha dimostrato inoltre di essere vera sorpresa del girone A, capace di perdere appena una volta nelle ultime diciannove partite, anche se l’ultimo successo risale proprio alla gara contro i ragazzi di Arnaldo Franzini dello scorso 16 marzo, grazie ad una rimonta orchestrata proprio sul filo di lana. Le statistiche non sorridono poi al Lumezzane che in stagione non ha mai battuto i veneti, ma ripercorrendo ancora una volta il filo della storia, l’ultimo incrocio post season tra bresciani e veronesi premiò proprio i valgobbini, che si imposero per 3-1 nell’ultima gara del girone della Poule Scudetto di serie D, strappando il pass valido per l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.

Ma rispetto alle sfide di campionato la novità più grande rimanda alla presenza del Var, che farà il suo debutto in C per tutte le gare dei play off. Il sogno del Lumezzane passa dunque da Legnago, dove servirà solo vincere per prolungare ancora la stagione rossoblù.