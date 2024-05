È ufficiale il divorzio tra il tecnico bresciano De Zerbi e il Brighton

È ufficiale dopo due stagioni il divorzio tra il tecnico bresciano Roberto De Zerbi e il Brighton. Questa domenica quindi contro il Manchester United sarà la sua ultima partita alla guida dei «Seagulls». Sul tavolo lascia un contratto di ancora due anni.

«Sono molto triste, ma allo stesso tempo sono molto orgoglioso di ciò che i miei giocatori e il mio staff hanno ottenuto con il supporto di tutti, club e tifosi, nelle ultime due stagioni storiche – ha detto De Zerbi –. Abbiamo deciso di porre fine alla mia permanenza in modo che io e il club possiamo continuare a lavorare nella maniera che meglio si adatta a ciascuno di noi. Lasciare ora mi dà il tempo di prendermi una pausa prima di decidere i miei progetti futuri».

Per De Zerbi resta valida la suggestione Bayern Monaco (Tuchel ha detto addio), ma non è da escludere un anno «sabbatico».

«Roberto de Zerbi lascerà il club dopo l’ultima partita della stagione di Premier League contro il Manchester United all’American Express Stadium – si legge in una nota della società –. De Zerbi, arrivato al Brighton a settembre 2022, dopo la partenza di Graham Potter per il Chelsea, ha raggiunto il miglior piazzamento nella massima serie del club, portandolo anche agli ottavi di finale di Europa League».

«Roberto ci ha regalato due eccellenti stagioni – ha detto il presidente Tony Bloom –. Abbiamo stabilito di comune accordo di rescindere il contratto, consentendoci l’opportunità di pianificare la prossima stagione per tempo e dando a Roberto tutto il tempo per scegliere il suo futuro».