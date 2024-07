Dopo gli Europei va davvero ripensato l’intero sistema calcio

Contestazioni, processi, analisi al ct e ai giocatori dell’Italia sono all’ordine del giorno, la riflessione però va allargata per credere in un futuro più roseo

2 ' di lettura

La delusione di Bastoni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Sì, fa tristezza ripensare a questo Europeo. Maxischermi già smontati, il tricolore nell’armadio fino a data da destinarsi, finiti aperitivi e cene di gruppo, se non a questo punto per osservare cosa faranno gli altri. Il torneo degli azzurri si è concluso come per una qualsiasi squadra di club retrocessa: giocatori dai tifosi che li ricoprono di insulti. Perché il calcio italiano, oltre a tutto il resto, è anche questo, senza distinzione di maglia. Per il resto ci sono immagini e sensazioni già