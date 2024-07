Conferma Dickmann e novità Corrado: Brescia con le doppie frecce

Lorenzo è la solita garanzia, Niccolò subito brillante nei primi test estivi: con loro si progettano attacchi alternati sulle fasce

2 ' di lettura

Niccolò Corrado: il Brescia l'ha prelevato dalla Ternana - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Due motori fumanti sulle ali del jet Brescia. Lì, ai fianchi, non si lascia. Semmai si raddoppia. Nell’ultima stagione Rolando Maran si è goduto il suo pendolino della fascia destra: Lorenzo Dickmann è stato una garanzia, dall’inizio alla fine. Per rendimento e tenuta fisica: in campionato ne ha saltate appena due su 38, con un minutaggio di 3.174’ che lo pone al di sopra di tutti in rosa. Lorenzo Dickmann: «Brescia, puntiamo più in alto purché col sorriso» Il Brescia aveva sciolto le riserve su