Desenzano, vetta nel mirino. Franciacorta per il riscatto

Desenzano Calvina e Franciacorta giocano d’anticipo. A differenza del Breno -regolarmente in campo domani, domenica, sul campo della Virtus Ciserano Bergamo- biancazzurri e amaranto anticipano di un giorno i rispettivi impegni e scendono in campo già oggi (calcio d’inizio alle 14.30) per la terzultima gara del girone d’andata. I benacensi fanno visita ai brianzoli della Folgore Caratese, mentre i franciacortini ospitano tra le mura amiche i varesini della Castellanzese. Per i ragazzi di Florindo si tratta di un altro scontro d’alta classifica dopo quello vinto una settimana fa contro l’Arconatese. Infatti, la formazione avversaria occupa la quinta posizione e insegue i gardesani a sole cinque lunghezze.

A sua volta il Desenzano ha nel mirino la vetta della classifica, distante due punti. Entrambe le formazioni arrivano al match dopo aver conquistato otto punti nelle ultime cinque gare. Simile anche il rendimento offensivo delle due squadre: 28 gol realizzati dai brianzoli, 27 dai benacensi. Fin qui, la differenza tra le due forze l’ha fatta la tenuta difensiva: se il Desenzano è la miglior difesa del campionato con 15 reti subite, la Folgore Caratese ha dimostrato di vacillare parecchio, come testimoniano i 25 gol incassate. Proprio queste lacune difensive - evidenziate anche nei doppi pareggi con le altre due bresciane (2-2 con il Breno e 3-3 con il Franciacorta) - devono esser sfruttate dai ragazzi di Florindo per centrare l’ottavo risultato utile consecutivo in trasferta.

Il Franciacorta, invece, vuole riscattare il ko con il Sangiuliano e mantenere l’imbattibilità casalinga che dura da sei giornate. Di fronte Piccini e compagni trovano la terzultima della classe, che nelle ultime sei apparizioni ha conquistato solo 4 punti e che fatica tremendamente a segnare, come dimostra il penultimo posto nella speciale classifica dei gol fatti (solo 16). Per battere i neroverdi, lo Sporting può contare anche su un nuovo acquisto, l’attaccante Daniel Zinon Kouko, ufficializzato ieri dalla società franciacortina e già convocato per il match di oggi. Il classe 1989 arriva dall’Aglianese (formazione toscana di serie D), dove in questa prima parte di stagione ha collezionato 13 presenze, segnando 2 reti.

Nel recente passato, dopo delle buone annate con Olbia e Maceratese, il giocatore ivoriano ha militato anche tra i professionisti, indossando la maglia dell’Albinoleffe. Queste le sue prime parole: «Sono contento di essere qui in Franciacorta. Giocherò per una società ambiziosa e voglio rimanere nei primi posti. Ho fatto questa scelta perché ho sentito grande fiducia nei miei confronti e la rosa è molto competitiva. Non vedo l’ora di cominciare».

Oggi sono in programma altre tre partite: Leon-Crema, Real Calepina-Sangiuliano, Vis Nova Giussano-Casatese. Domani, insieme al Breno, scendono in campo Arconatese-Brusaporto, Caravaggio-Ponte San Pietro e Sona-Olginatese. Rimandata Villa Valle-Legnano.

