Dall’attacco «mobile» alla difesa inedita: gli spunti di Darfo-Brescia

Buone risposte soprattutto da Nuamah, anche se davanti è spesso mancata la rifinitura. Indicazioni utili per Maran, che ora attende Borrelli e Moncini

3 ' di lettura

Luci e ombre da Buhagiar nel test di Darfo - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

C’è un Brescia anche oltre le rotazioni canoniche di questo inizio di stagione. Ha fatto capolino nella frescura di Darfo, come l’arcobaleno incastonato tra le montagne dopo la pioggia che aveva bagnato il pre-partita, davanti a poco più di 300 persone. Il Brescia dei Muca, dei Calvani, dei Fogliata e dei Buhagiar. Maran li ha utilizzati tutti. Brescia, pokerissimo in amichevole al Darfo con le seconde linee Il senso della sgambata in Valcamonica non poteva che essere questo: vedere all’opera, s