Da Toni arriva l’assist al Brescia: «Può centrare l’obiettivo play off»

L’ex punta a Borgosatollo per un torneo di padel: «La B è lunga, è il gruppo che conta. Maran mi piace»

3 ' di lettura

Gli ex calciatori a Borgosatollo si incontrano sul campo da padel - © www.giornaledibrescia.it

La specialità della casa, un tempo, era il gol. Ma ora, da ex attaccante e commentatore tv, Luca Toni si traveste da uomo assist per il Brescia: «Il torneo di serie B è lungo, conta il gruppo. Per questo le rondinelle possono centrare l’obiettivo play off». Questo in sunto il pensiero dell’ex attaccante delle rondinelle, ieri impegnato al Met padel di Borgosatollo insieme a tanti altri ex calciatori (De Rossi, Iuliano, Papu Gomez, giusto per citarne alcuni) nella prima tappa di un torneo itinera